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СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции

В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина

СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции
В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина

У московской дорожной полиции появится новое подразделение

Оно будет бороться с преступлениями на дороге

У московской дорожной полиции появится новое подразделение
Оно будет бороться с преступлениями на дороге

Оборудовать все перекрёстки Москвы видеокамерами

С таким предложением выступил начальник главного управления МВД России по Москве

Оборудовать все перекрёстки Москвы видеокамерами
С таким предложением выступил начальник главного управления МВД России по Москве

Московская полиция перешла на усиленный режим работы

Новый режим работы связан, в частности, с угрозой экстремизма

Московская полиция перешла на усиленный режим работы
Новый режим работы связан, в частности, с угрозой экстремизма

В Москве появится спецрота по борьбе со «злостными лихачами на дорогах»

Планируется, что спецрота будет выявлять водителей на машинах с тонированными стёклами и поддельными номерами

В Москве появится спецрота по борьбе со «злостными лихачами на дорогах»
Планируется, что спецрота будет выявлять водителей на машинах с тонированными стёклами и поддельными номерами

Средний размер взятки в Москве

Показатель рассчитали на основе данных о раскрытых в 2014 году коррупционных преступлениях

Средний размер взятки в Москве
Показатель рассчитали на основе данных о раскрытых в 2014 году коррупционных преступлениях

Сколько раз может подтянуться глава московской полиции

Генерал-лейтенант Анатолий Якунин добровольно сдал нормы ГТО

Сколько раз может подтянуться глава московской полиции
Генерал-лейтенант Анатолий Якунин добровольно сдал нормы ГТО

Все новые ОВД в Москве сделают прозрачными

Во всех строящихся отделах полиции в городе возведут перегородки и двери из прозрачного стекла.

Все новые ОВД в Москве сделают прозрачными
Во всех строящихся отделах полиции в городе возведут перегородки и двери из прозрачного стекла.

Полицейские будут отчитываться перед москвичами

Начальник ГУ МВД по Москве подписал указ, обязывающий полицейских отчитываться перед горожанами о проделанной работе.

Полицейские будут отчитываться перед москвичами
Начальник ГУ МВД по Москве подписал указ, обязывающий полицейских отчитываться перед горожанами о проделанной работе.

Работа полиции ЮАО признана худшей в Москве

Начальник московской полиции Анатолий Якунин подвёл предварительные итоги работы ведомства в 2013 году.

Работа полиции ЮАО признана худшей в Москве
Начальник московской полиции Анатолий Якунин подвёл предварительные итоги работы ведомства в 2013 году.

Cобянин поручил проверить все торговые точки Москвы

Все торговые предприятия российской столицы проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Cобянин поручил проверить все торговые точки Москвы
Все торговые предприятия российской столицы проверят на соблюдение миграционного законодательства.