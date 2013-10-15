СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции
В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина
СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина
У московской дорожной полиции появится новое подразделение
Оно будет бороться с преступлениями на дороге
У московской дорожной полиции появится новое подразделение
Оно будет бороться с преступлениями на дороге
Оборудовать все перекрёстки Москвы видеокамерами
С таким предложением выступил начальник главного управления МВД России по Москве
Оборудовать все перекрёстки Москвы видеокамерами С таким предложением выступил начальник главного управления МВД России по Москве
Московская полиция перешла на усиленный режим работы
Новый режим работы связан, в частности, с угрозой экстремизма
Московская полиция перешла на усиленный режим работы
Новый режим работы связан, в частности, с угрозой экстремизма
В Москве появится спецрота по борьбе со «злостными лихачами на дорогах»
Планируется, что спецрота будет выявлять водителей на машинах с тонированными стёклами и поддельными номерами
В Москве появится спецрота по борьбе со «злостными лихачами на дорогах» Планируется, что спецрота будет выявлять водителей на машинах с тонированными стёклами и поддельными номерами
Средний размер взятки в Москве
Показатель рассчитали на основе данных о раскрытых в 2014 году коррупционных преступлениях
Средний размер взятки в Москве Показатель рассчитали на основе данных о раскрытых в 2014 году коррупционных преступлениях
Сколько раз может подтянуться глава московской полиции
Генерал-лейтенант Анатолий Якунин добровольно сдал нормы ГТО
Сколько раз может подтянуться глава московской полиции Генерал-лейтенант Анатолий Якунин добровольно сдал нормы ГТО
Все новые ОВД в Москве сделают прозрачными
Во всех строящихся отделах полиции в городе возведут перегородки и двери из прозрачного стекла.
Все новые ОВД в Москве сделают прозрачными Во всех строящихся отделах полиции в городе возведут перегородки и двери из прозрачного стекла.
Полицейские будут отчитываться перед москвичами
Начальник ГУ МВД по Москве подписал указ, обязывающий полицейских отчитываться перед горожанами о проделанной работе.
Полицейские будут отчитываться перед москвичами Начальник ГУ МВД по Москве подписал указ, обязывающий полицейских отчитываться перед горожанами о проделанной работе.
Работа полиции ЮАО признана худшей в Москве
Начальник московской полиции Анатолий Якунин подвёл предварительные итоги работы ведомства в 2013 году.
Работа полиции ЮАО признана худшей в Москве Начальник московской полиции Анатолий Якунин подвёл предварительные итоги работы ведомства в 2013 году.
Cобянин поручил проверить все торговые точки Москвы
Все торговые предприятия российской столицы проверят на соблюдение миграционного законодательства.