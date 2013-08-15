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Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Дом петербургского художника Андрея Белле в деревне на Неве, с колониальной мебелью, картинами и мраморными слонами с барахолок всего мира.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Дом петербургского художника Андрея Белле в деревне на Неве, с колониальной мебелью, картинами и мраморными слонами с барахолок всего мира.