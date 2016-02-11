Сколько вещей забыли горожане в метро в новогодние праздники
Среди вещей, забытых в метро, были аккордеон, плюшевые мишки и большой ламповый телевизор
Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов
Сейчас доставку из метро можно заказать в 32 российских города
На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском
Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии
Вестибюли московского метро не будут закрывать в будни
Такое решение приняли после давки на «Тульской» 8 февраля