Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько вещей забыли горожане в метро в новогодние праздники

Среди вещей, забытых в метро, были аккордеон, плюшевые мишки и большой ламповый телевизор

Сколько вещей забыли горожане в метро в новогодние праздники

Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов

Сейчас доставку из метро можно заказать в 32 российских города

Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов

На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском

Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии

На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском

Вестибюли московского метро не будут закрывать в будни

Такое решение приняли после давки на «Тульской» 8 февраля

Вестибюли московского метро не будут закрывать в будни