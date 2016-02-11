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Транспорт

Сколько вещей забыли горожане в метро в новогодние праздники

Среди вещей, забытых в метро, были аккордеон, плюшевые мишки и большой ламповый телевизор

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Транспорт

Сколько вещей забыли горожане в метро в новогодние праздники Среди вещей, забытых в метро, были аккордеон, плюшевые мишки и большой ламповый телевизор

Город

Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов

Сейчас доставку из метро можно заказать в 32 российских города

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Город

Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов Сейчас доставку из метро можно заказать в 32 российских города

Транспорт

На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском

Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии

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Транспорт

На Кольцевой линии метро начали объявлять станции на английском Ранее на английском языке делали объявления только на Таганско-Краснопресненской линии

Транспорт

Вестибюли московского метро не будут закрывать в будни

Такое решение приняли после давки на «Тульской» 8 февраля

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Транспорт

Вестибюли московского метро не будут закрывать в будни Такое решение приняли после давки на «Тульской» 8 февраля