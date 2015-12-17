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Куда девают землю, вырытую при строительстве метро?
Куда девают землю, вырытую при строительстве метро? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Куда девают землю, вырытую при строительстве метро?

Куда девают землю, вырытую при строительстве метро?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности