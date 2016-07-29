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Личный опыт
«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего
The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе
Личный опыт
«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего
The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе