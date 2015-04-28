14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
Анна Нова — о том, как спорт и современное искусство спасли Муринский парк Петербургская галеристка и совладелица спорткомплекса в Муринском парке рассказала The Village о том, как футбол и фитнес вытесняют маргиналов и как бизнес может помочь зелёным зонам