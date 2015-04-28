Анна Нова — о том, как спорт и современное искусство спасли Муринский парк Петербургская галеристка и совладелица спорткомплекса в Муринском парке рассказала The Village о том, как футбол и фитнес вытесняют маргиналов и как бизнес может помочь зелёным зонам