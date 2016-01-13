вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ситуация

«МегаФон» заподозрил «МТС» в плагиате дизайна

«МегаФон» планирует подать жалобу на «МТС» в ФАС

9
Ситуация

«МегаФон» заподозрил «МТС» в плагиате дизайна «МегаФон» планирует подать жалобу на «МТС» в ФАС