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Есть вопрос: «Что делают с нераспроданной одеждой и обувью?»
Есть вопрос: «Что делают с нераспроданной одеждой и обувью?» The Village с помощью экспертов отвечает на разные вопросы о жизни города. В этот раз мы узнавали, куда деваются нераспроданные товары из магазинов одежды и обуви.
Есть вопрос: «Что делают с нераспроданной одеждой и обувью?»

Есть вопрос: «Что делают с нераспроданной одеждой и обувью?»
The Village с помощью экспертов отвечает на разные вопросы о жизни города. В этот раз мы узнавали, куда деваются нераспроданные товары из магазинов одежды и обуви.