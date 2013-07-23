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Есть вопрос
Есть вопрос: «Что делают с нераспроданной одеждой и обувью?»
The Village с помощью экспертов отвечает на разные вопросы о жизни города. В этот раз мы узнавали, куда деваются нераспроданные товары из магазинов одежды и обуви.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Что делают с нераспроданной одеждой и обувью?»
The Village с помощью экспертов отвечает на разные вопросы о жизни города. В этот раз мы узнавали, куда деваются нераспроданные товары из магазинов одежды и обуви.
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