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Истории
Пусто бывает: Что происходит с торговыми центрами в Москве
The Village узнал, как московские торговые центры среагировали на снижение покупательной способности горожан
Истории
Пусто бывает: Что происходит с торговыми центрами в Москве
The Village узнал, как московские торговые центры среагировали на снижение покупательной способности горожан