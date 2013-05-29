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Кейсы
Аннет Симмонс «Сторителлинг»
H&F прочитал книгу профессионального сторителлера Аннет Симмонс и узнал о том, как с помощью интересных историй расположить к себе людей и преуспеть в бизнесе.
1
Кейсы
Аннет Симмонс «Сторителлинг»
H&F прочитал книгу профессионального сторителлера Аннет Симмонс и узнал о том, как с помощью интересных историй расположить к себе людей и преуспеть в бизнесе.
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