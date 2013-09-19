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В Измайловском парке и на ВДНХ из-за погоды закрылись аттракционы

Также не работает выставка ледяных скульптур на Поклонной горе

В Измайловском парке и на ВДНХ из-за погоды закрылись аттракционы
Также не работает выставка ледяных скульптур на Поклонной горе

Новогодние каникулы в Москве будут аномально холодными

Причиной похолодания станет «ультраполярное вторжение»

Новогодние каникулы в Москве будут аномально холодными
Причиной похолодания станет «ультраполярное вторжение»

Комментарий: Наталья Мироничева — об аномально холодной зиме Руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра рассказала The Village стоит ли ждать аномально холодной зимы.

Комментарий: Наталья Мироничева — об аномально холодной зиме
Руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра рассказала The Village стоит ли ждать аномально холодной зимы.