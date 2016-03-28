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Как российский архитектор уехал работать в Нью-Йорк
Как российский архитектор уехал работать в Нью-Йорк Архитектор знаменитого бюро BIG New York рассказал The Village о том, как получил эту работу и чем теперь занимается
Как российский архитектор уехал работать в Нью-Йорк

Как российский архитектор уехал работать в Нью-Йорк
Архитектор знаменитого бюро BIG New York рассказал The Village о том, как получил эту работу и чем теперь занимается