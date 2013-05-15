Менеджмент
Поддержка на земле: Как интернет-магазину выйти в офлайнГендиректор и основной владелец компании Levenhuk рассказал о том, с какими сложностями сталкивался, когда открывал офлайн-магазины вдобавок к своему интернет-магазину.
Менеджмент
Поддержка на земле: Как интернет-магазину выйти в офлайн Гендиректор и основной владелец компании Levenhuk рассказал о том, с какими сложностями сталкивался, когда открывал офлайн-магазины вдобавок к своему интернет-магазину.
Менеджмент
Для продажи: 7 правил выбора товара для интернет-магазинаАнтон Епифанов поделился с H&F принципами, которыми руководствовался, создавая онлайн-магазин оптической техники. Сейчас капитализация его компании Levenhuk — более 1 млрд рублей.
Менеджмент
Для продажи: 7 правил выбора товара для интернет-магазина Антон Епифанов поделился с H&F принципами, которыми руководствовался, создавая онлайн-магазин оптической техники. Сейчас капитализация его компании Levenhuk — более 1 млрд рублей.
Сделал сам
Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопахЗа 10 лет Антон Епифанов сумел создать сеть из 57 магазинов оптической техники и провести IPO на ММВБ.
Сделал сам