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Есть вопрос
Куда девают землю, вырытую при строительстве метро?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Есть вопрос
Куда девают землю, вырытую при строительстве метро?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности