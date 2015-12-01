Как защититься от гриппа и простуды в сезон эпидемий «Смертность от сезонного гриппа составляет 0,7 %, то есть из тысячи заболевших гриппом семь человек могут погибнуть»
Как защититься от гриппа и простуды в сезон эпидемий «Смертность от сезонного гриппа составляет 0,7 %, то есть из тысячи заболевших гриппом семь человек могут погибнуть»
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины Московские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом