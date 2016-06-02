Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
15 новых книг лета Милан Кундера, Александр Генис, Майкл Каннингем и Олег Нестеров — Лиза Биргер рассказывает о главных книжных новинках этого лета