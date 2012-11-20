Выходные в городе
Планы на выходные: 7−9 июняГородской маркет еды в парке Горького, «День соседа» в «Музеоне», концерт Ланы Дель Рей, Beat Film Festival и Московский книжный фестиваль, а также несколько выставок и вечеринок из заметных событий.
Выходные в городе
Планы на выходные: 7−9 июня Городской маркет еды в парке Горького, «День соседа» в «Музеоне», концерт Ланы Дель Рей, Beat Film Festival и Московский книжный фестиваль, а также несколько выставок и вечеринок из заметных событий.
Weekend
Гид по фестивалю Beat Film 2013В Москве стартует четвёртый фестиваль документального кино, посвящённого музыке и музыкантам, — Beat Film Festival с кинопоказами, встречами с авторами фильмов и вечеринками.
Weekend
Гид по фестивалю Beat Film 2013 В Москве стартует четвёртый фестиваль документального кино, посвящённого музыке и музыкантам, — Beat Film Festival с кинопоказами, встречами с авторами фильмов и вечеринками.
Weekend
Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.
Weekend