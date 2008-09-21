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АПШУ В Москве множество интереснейших мест и местечек. Собственно поэтому (хотя конечно не только поэтому) Москва – великий город. Вот одно из таких местечек я и хочу Вам сегодня порекомендовать.

АПШУ
В Москве множество интереснейших мест и местечек. Собственно поэтому (хотя конечно не только поэтому) Москва – великий город. Вот одно из таких местечек я и хочу Вам сегодня порекомендовать.