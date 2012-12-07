Квартира недели
Избранное: 9 дизайнерских квартир The Village сделал подборку квартир по проектам профессиональных дизайнеров со сложными сочетаниями и смешениями различных стилей, цветов, текстур, бюджетной и дорогой дизайнерской мебели.
Квартира недели
Избранное: 9 дизайнерских квартир The Village сделал подборку квартир по проектам профессиональных дизайнеров со сложными сочетаниями и смешениями различных стилей, цветов, текстур, бюджетной и дорогой дизайнерской мебели.
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Просторная квартира с элементами классического и английского стилей и панорамными окнами в жилом комплексе «Аэробус».
Квартира недели