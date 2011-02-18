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В Москве появится жилой комплекс для ценителей искусства
В Москве появится жилой комплекс для ценителей искусства В зданиях на реке Яузе разместят 30 квартир, галереи и художественные мастерские
В Москве появится жилой комплекс для ценителей искусства

В Москве появится жилой комплекс для ценителей искусства
В зданиях на реке Яузе разместят 30 квартир, галереи и художественные мастерские