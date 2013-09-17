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Новая география
Как изменить имидж Кавказа
Группа энтузиастов из Нальчика создала в городе арт-кластер, чтобы изменить негативный имидж Кавказа. The Village узнал, как это сделать своими силами.
7
Новая география
Как изменить имидж Кавказа
Группа энтузиастов из Нальчика создала в городе арт-кластер, чтобы изменить негативный имидж Кавказа. The Village узнал, как это сделать своими силами.
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