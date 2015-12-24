В сентябре откроется новое городское пространство рядом с «Флаконом»
Команда дизайн-завода «Флакон» займётся развитием здания бывшего хлебозавода № 9
Шестой фестиваль Art.who.art пройдёт на Хлебозаводе № 9
Фестиваль приурочат к запуску нового городского пространства — «Хлебозавода № 9», который вместе с дизайн-заводом «Флакон» образует творческий квартал
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных