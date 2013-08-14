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Weekend

Закрылся журнал «Артхроника»

Знаменитый журнал об искусстве прекращает работу.

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Weekend

Закрылся журнал «Артхроника» Знаменитый журнал об искусстве прекращает работу.