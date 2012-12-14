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Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
Новое место
Новое место: Пекарня-кондитерская ArtisanНа Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.
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Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
Новое место

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.