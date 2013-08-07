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Петербургский депутат предложила ввести артистические визы

Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.

Петербургский депутат предложила ввести артистические визы
Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.

Промоутеры предложили президенту ввести визы для артистов

Президент корпорации PMI отправил Владимиру Путину групповое обращение деятелей культуры с просьбой об учреждении «артистической визы» в России.

Промоутеры предложили президенту ввести визы для артистов
Президент корпорации PMI отправил Владимиру Путину групповое обращение деятелей культуры с просьбой об учреждении «артистической визы» в России.