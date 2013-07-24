25 февраля, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Внешний вид (Москва): Артур Досаев, мастер Chop-Chop
Внешний вид (Москва): Артур Досаев, мастер Chop-Chop Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Артур Досаев, мастер Chop-Chop

Внешний вид (Москва): Артур Досаев, мастер Chop-Chop
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.