Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На «Даниловской мануфактуре» открылась кофейня KOF
Основателями кофейни являются владельцы обжарочной компании, а меню разработал шеф-бариста кофеен Caffe del Parco