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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7»
Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7» Уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы
Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7»

Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7»
Уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы

В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников

Это первый выставочный проект в клубе

В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников

«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть» Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»

«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»
Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства