Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7» Уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы
Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7» Уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы
В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников
Это первый выставочный проект в клубе
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть» Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства