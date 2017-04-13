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Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7»
Гид The Village
Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7»Уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы
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Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7»
Гид The Village

Программа «Моя улица»: Стрит-артисты о выставке «Рабица +7» Уличные художники рассказывают, почему современному искусству больше нет места на улицах Москвы