Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.