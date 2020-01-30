16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов