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24 главных события этой недели
24 главных события этой недели «Турандот» с Анной Нетребко в Мариинке, спецпоказ «Фарго», Тося Чайкина и прощание с баром «Мишка»
24 главных события этой недели

24 главных события этой недели
«Турандот» с Анной Нетребко в Мариинке, спецпоказ «Фарго», Тося Чайкина и прощание с баром «Мишка»

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Рассказывает музыкальный редактор шоу

Ретроспектива Сокурова, выставка Льва Бакста и «Открытые диалоги»

Ретроспектива Сокурова, выставка Льва Бакста и «Открытые диалоги»События, сериалы, книги и музыка на выходные

Ретроспектива Сокурова, выставка Льва Бакста и «Открытые диалоги»

Ретроспектива Сокурова, выставка Льва Бакста и «Открытые диалоги»
События, сериалы, книги и музыка на выходные

Лидер группы «Аукцыон» откроет арт-центр в Петербурге

Участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша откроет в Петербурге молодёжный арт-центр. Там он хочет разместить музей рока и концертную площадку.

Лидер группы «Аукцыон» откроет арт-центр в Петербурге
Участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша откроет в Петербурге молодёжный арт-центр. Там он хочет разместить музей рока и концертную площадку.