24 главных события этой недели «Турандот» с Анной Нетребко в Мариинке, спецпоказ «Фарго», Тося Чайкина и прощание с баром «Мишка»
24 главных события этой недели
«Турандот» с Анной Нетребко в Мариинке, спецпоказ «Фарго», Тося Чайкина и прощание с баром «Мишка»
Ретроспектива Сокурова, выставка Льва Бакста и «Открытые диалоги»События, сериалы, книги и музыка на выходные
Ретроспектива Сокурова, выставка Льва Бакста и «Открытые диалоги» События, сериалы, книги и музыка на выходные
Лидер группы «Аукцыон» откроет арт-центр в Петербурге
Участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша откроет в Петербурге молодёжный арт-центр. Там он хочет разместить музей рока и концертную площадку.