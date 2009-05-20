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Обломки упавшего в Египте самолёта исследуют на следы взрывчатки

Росавиация собирается установить вероятность теракта

Обломки упавшего в Египте самолёта исследуют на следы взрывчатки

Фоторепортаж: Авиасалон МАКС-2011 The Village побывал на юбилейном международном авиасалоне МАКС-2011 в Жуковском и посмотрел, что происходило в небе и на земле.

Фоторепортаж: Авиасалон МАКС-2011

Полеты во сне и наяву В наше время авиаперелеты перестали быть захватывающим приключением, и по своему эмоциональному наполнению напоминают поездку на рейсовом автобусе. Это в начале развития авиабизнеса на борту разрешали курить, пассажиры были нарядно одеты, а стоимость билета свидетельствовала о том, что самолет – это все-таки роскошь. Сейчас же все сервисы максимально унифицированы, максимум, в чем...

Полеты во сне и наяву