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Почему это удобно и как выбрать свою

Есть вопрос: «Куда едут утром бабушки в метро?»
Есть вопрос: «Куда едут утром бабушки в метро?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Куда едут утром бабушки в метро?»

Есть вопрос: «Куда едут утром бабушки в метро?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.