Baibakov Art Projects переехал на Павелецкую В понедельник, 26 апреля, с территории Красного Октября съехал проект BAIBAKOV Art Projects. Пространство откроется в новом месте — на Павелецкой набережной, 2 в большом бункере, построенном в 1978 году. Для выставок будут использовать не только внутренние помещения, но и крышу площадью 850 квадратных метров.