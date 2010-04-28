3 интересных художника в BAIBAKOV Art Projects C 27 мая по 25 июля в новом пространстве проекта BAIBAKOV Art Projects открылась выставка современного искусства «Нескончаемый бой». The Village рассказывает о трех молодых художниках, работы которых можно увидеть на выставке
3 интересных художника в BAIBAKOV Art Projects C 27 мая по 25 июля в новом пространстве проекта BAIBAKOV Art Projects открылась выставка современного искусства «Нескончаемый бой». The Village рассказывает о трех молодых художниках, работы которых можно увидеть на выставке
Новое место: BAIBAKOV Art Projects На этой неделе — BAIBAKOV Art Projects переехавший в новое пространство на Павелецкой набережной
Новое место: BAIBAKOV Art Projects На этой неделе — BAIBAKOV Art Projects переехавший в новое пространство на Павелецкой набережной
Baibakov Art Projects переехал на Павелецкую В понедельник, 26 апреля, с территории Красного Октября съехал проект BAIBAKOV Art Projects. Пространство откроется в новом месте — на Павелецкой набережной, 2 в большом бункере, построенном в 1978 году. Для выставок будут использовать не только внутренние помещения, но и крышу площадью 850 квадратных метров.