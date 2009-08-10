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Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.
Два блюда для одной духовки В этом посте все дико вкусное, жирное и калорийное. Так что дорогие анорексики и диетоманы закройте эту страницу, и никогда не заходите сюда. Скажу вам честно и прямо, вы не знаете, что такое удовольствие от пищи. Чревоугодникам и любителям вкусноты мои респект и велкам.