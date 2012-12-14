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Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов
Weekend
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмовГондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
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Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов
Weekend

Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.

Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.