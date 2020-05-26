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Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях
Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции