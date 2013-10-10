«Elementарный театр»: «Балтийский дом» проводит театральный фестиваль
Со 2 по 13 октября в Петербурге покажут постановки режиссеров из Эстонии, Литвы и Нидерландов
«Elementарный театр»: «Балтийский дом» проводит театральный фестиваль Со 2 по 13 октября в Петербурге покажут постановки режиссеров из Эстонии, Литвы и Нидерландов
Гоголь, Лермонтов и Достоевский в образе футболистов
Плакаты вывесили в фойе театра «Балтийский дом»
Гоголь, Лермонтов и Достоевский в образе футболистов Плакаты вывесили в фойе театра «Балтийский дом»
Выставка «Бал роботов», Geek-барахолка, новая пьеса по Довлатову и ещё девять событийНеделя фильмов Дэвида Линча, выставка «найденного искусства», концерт Bondage Fairies, диджей-сет Сергея Санчеса и лекция Льва Лурье — среди заметных событий выходных
Выставка «Бал роботов», Geek-барахолка, новая пьеса по Довлатову и ещё девять событий Неделя фильмов Дэвида Линча, выставка «найденного искусства», концерт Bondage Fairies, диджей-сет Сергея Санчеса и лекция Льва Лурье — среди заметных событий выходных
Петербургским донорам подарят билеты в театр
Всю эту неделю в Петербурге проходит акция «Балтийский донор» — её участникам, сдавшим кровь, подарят билеты в театр
Петербургским донорам подарят билеты в театр Всю эту неделю в Петербурге проходит акция «Балтийский донор» — её участникам, сдавшим кровь, подарят билеты в театр
В «Авроре» покажут записи классических спектаклей
В «Авроре» покажут записи лучших спектаклей XX века. Сеансы пройдут в рамках международного театрального фестиваля, который в этом году впервые устроит Лев Додин.
В «Авроре» покажут записи классических спектаклей В «Авроре» покажут записи лучших спектаклей XX века. Сеансы пройдут в рамках международного театрального фестиваля, который в этом году впервые устроит Лев Додин.
В Александровском парке будут показывать записи спектаклей
В Александровском парке будут проводить показы под открытым небом. В программе — записи лучших спектаклей с фестиваля «Балтийский дом».