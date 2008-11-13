Раз, два, три. шоколад кроши! Легкий и приятный процесс приготовления пирога ;) Лично я всё добавляла на глаз, но вот примерные пропорции для пирога на 4 человек.
Банановый пирог По мнению исследователей-банановедов, один банан покрывает ежедневную потребность человека в калии и магнии. Поэтому сладкие плоды рекомендуется есть всем.Я предлагаю вам рецепт вкусного и быстрого в приготовлении пирога.
Десерт «Для любимой» Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…