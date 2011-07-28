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Планы на осень: 16 концертов мировых звёзд
Планы на осень: 16 концертов мировых звёзд В эти дни концертами Scissor Sisters и GusGus открывается осенний гастрольный сезон в Москве. Впереди — Avicii, Kasabian и Дженнифер Лопес. И не только.
Планы на осень: 16 концертов мировых звёзд

Планы на осень: 16 концертов мировых звёзд
В эти дни концертами Scissor Sisters и GusGus открывается осенний гастрольный сезон в Москве. Впереди — Avicii, Kasabian и Дженнифер Лопес. И не только.

Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где готовят необычные лимонады: фиалковый, березовый, лемонграссовый, из сосновых шишек и кваса.

Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов
The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где готовят необычные лимонады: фиалковый, березовый, лемонграссовый, из сосновых шишек и кваса.