Планы на осень: 16 концертов мировых звёзд В эти дни концертами Scissor Sisters и GusGus открывается осенний гастрольный сезон в Москве. Впереди — Avicii, Kasabian и Дженнифер Лопес. И не только.
Планы на осень: 16 концертов мировых звёзд В эти дни концертами Scissor Sisters и GusGus открывается осенний гастрольный сезон в Москве. Впереди — Avicii, Kasabian и Дженнифер Лопес. И не только.
Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где готовят необычные лимонады: фиалковый, березовый, лемонграссовый, из сосновых шишек и кваса.