16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015
«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015 Баран Толик о барашке Шоне, а также Настя Курганская и Милослав Чемоданов о Фёдоре Бондарчуке в роли Патрика Суэйзи и свежих оскаровских короткометражках
«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015

«Призрак», «Барашек Шон», Oscar Shorts 2015
Баран Толик о барашке Шоне, а также Настя Курганская и Милослав Чемоданов о Фёдоре Бондарчуке в роли Патрика Суэйзи и свежих оскаровских короткометражках