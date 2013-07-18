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Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе FirmКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm
Внешний вид

Внешний вид (Киев): Юра Сергеев, мастер в барбершопе Firm Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.