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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии

Всего 13 % опрошенных признаются, что не понимают, зачем Москва устраивает атаки по сирийской территории

Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии

Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»

Одновременно с этим он раскритиковал и американские власти

Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»

Россию обвинили в разжигании гражданской войны в Сирии (обновлено)

Великобритания считает, что российские бомбардировки лишь поддерживают действующий режим Башара Асада

Россию обвинили в разжигании гражданской войны в Сирии (обновлено)

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в Сирии

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в СирииЖурналист-международник рассказал The Village, зачем Турция сбила российский самолёт и когда Россия помирится с Западом

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в Сирии

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в Сирии
Журналист-международник рассказал The Village, зачем Турция сбила российский самолёт и когда Россия помирится с Западом