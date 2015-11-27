Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии
Всего 13 % опрошенных признаются, что не понимают, зачем Москва устраивает атаки по сирийской территории
Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»
Одновременно с этим он раскритиковал и американские власти
Россию обвинили в разжигании гражданской войны в Сирии (обновлено)
Великобритания считает, что российские бомбардировки лишь поддерживают действующий режим Башара Асада
Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»
В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети