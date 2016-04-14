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Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в ПетербургеВ городе стало больше заведений с сирийской кухней. The Village поговорил с местными сирийцами и выяснил, что это значит

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге
В городе стало больше заведений с сирийской кухней. The Village поговорил с местными сирийцами и выяснил, что это значит