Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: 38 концертов Editors и Серж Танкян, ZAZ и Милен Фармер, Travis и Эннио Морриконе в числе звёзд спокойной концертной осени 2013-го.