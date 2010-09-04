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В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар В районе улицы Нижние Мневники в&nbsp;Москве будет&nbsp;построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.

В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар
В районе улицы Нижние Мневники в&nbsp;Москве будет&nbsp;построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.