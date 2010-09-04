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Ситуация
В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар
В районе улицы Нижние Мневники в Москве будет построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.
Ситуация
В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар
В районе улицы Нижние Мневники в Москве будет построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.
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