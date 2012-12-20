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Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве
The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
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Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве
The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
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