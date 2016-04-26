Не «Нежный редактор» — о секретной подготовке нового трека и своем пути к феминизму «Это то, чего от меня точно никто не ожидает»
Не «Нежный редактор» — о секретной подготовке нового трека и своем пути к феминизму «Это то, чего от меня точно никто не ожидает»
Ностальгический плейлист: Главные клипы 2010-х Arcade Fire, Лана Дель Рей, My Chemical Romance и все, с кем мы будем ассоциировать десятилетие
Ностальгический плейлист: Главные клипы 2010-х Arcade Fire, Лана Дель Рей, My Chemical Romance и все, с кем мы будем ассоциировать десятилетие
«Lemonade»: Из чего состоит новый альбом Бейонсе Женская солидарность, предательство и искупление в работе главной женщины современной музыкальной индустрии